Собчак высказалась о булимии Алены Шишковой

Журналистка Ксения Собчак поддержала Шишкову после признания в булимии
Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале поддержала блогера Алену Шишкову после того, как бывшая девушка Тимати призналась в расстройствах пищевого поведения.
«Алена Шишкова поделилась своей историей и подробно, без прикрас, рассказала о том, что с ней происходило в течение долгого времени — почему так выглядела и почему молчала. Если совсем кратко, то она страдала от булимии и анорексии, но главное, что проблему приняла и работала с ней. Прочитайте, тема действительно важная», — написала Собчак.
Экс-возлюбленная рэпера Тимати публично рассказала, что восемь лет страдала от анорексии и булимии. Все это время модель пыталась вылечиться от недугов, но случались рецидивы. Из-за своего состояния Алена Шишкова не хотела выходить в свет и стала меньше фотографироваться.
По словам звезды, в апреле 2023 года ее состояние достигло критической точки — она весила 45 килограммов, падала в обморок и страдала от судорог, поэтому срочно обратилась в Центр изучения расстройств пищевого поведения. Благодаря лечению Алена Шишкова набрала 15 килограммов, проведя в клинике 2,5 месяца.