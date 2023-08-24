Собчак высказалась о булимии Алены Шишковой

«Алена Шишкова поделилась своей историей и подробно, без прикрас, рассказала о том, что с ней происходило в течение долгого времени — почему так выглядела и почему молчала. Если совсем кратко, то она страдала от булимии и анорексии, но главное, что проблему приняла и работала с ней. Прочитайте, тема действительно важная», — написала Собчак.