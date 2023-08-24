Певица Слава хочет провести благотворительный концерт в поддержку жертв пластики

Адвокат Елена Сенина заявила, что певицы Слава и Любовь Успенская готовы оказать материальную помощь женщинам с тяжелыми последствиями после операции хирурга Тимура Хайдарова. Об этом сообщает kp.ru.

По словам Сенина, Успенская и Слава могут финансово поддержать девушек, которым срочно нужна операция, пока будут длиться судебные разбирательства с Хайдаровым. Также артистки хотят провести благотворительный концерт. Вырученные средства будут переданы тем, кто в них больше нуждается по мнению Славы и Успенской.

«Поэтому их роль и даже миссия является максимально благородной», — заявила Сенина.

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции.