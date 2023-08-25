Воссоединившаяся группа "Чай вдвоем" выступит на большом шоу

Недавно воссоединившаяся поп-группа "Чай вдвоём", крайне популярная в девяностых и нулевых годах, снова появится на сцене.

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Как сообщает портал "Смотрим", она Стас Костюшкин и Денис Клявер выйдут вместе в рамках пятого сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" телеканала "Россия 1".

Отмечается, что они также появится в амплуа членов жюри, составив таким образом компанию Сергей Лазареву.

Точной даты эфира шоу пока нет.