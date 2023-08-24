В Петербурге пропал один из основателей рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин

Один из основателей рок-группы "Алиса" музыкант Андрей Шаталин пропал в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на странице поискового отряда "ЛизаАлерт" в "ВКонтакте".

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"Пропал Шаталин Андрей Германович, 63 года (1960 год рождения). Санкт-Петербург. 22 августа 2023 года вышел из дома и не вернулся", - говорится в сообщении.

В размещенной поисковой ориентировке указано, что мужчина был одет в черную кожаную куртку, темно-синюю футболку, черные брюки и ботинки, на голове у него была зеленая кепка, а с собой - черный зонт. Из примет отмечается борода, худощавое телосложение и рост 175 см.