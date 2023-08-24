Кудрявцева подтвердила уход Пригожина из своего шоу

Сегодня днем стало известно, что продюсер Иосиф Пригожин больше не является соведущим Леры Кудрявцевой. Мужчина решил покинуть шоу.

© соцсети

Пригожин был телеведущим на протяжении целого сезона проекта. Кто теперь займет место продюсера — неизвестно.

Уход Иосифа подтвердила и Кудрявцева.

«Снимаем программу „Звезды сошлись“. Да, без Иосифа Пригожина», — сообщила она в личном аккаунте.