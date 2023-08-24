Кудрявцева подтвердила уход Пригожина из своего шоу
Сегодня днем стало известно, что продюсер Иосиф Пригожин больше не является соведущим Леры Кудрявцевой. Мужчина решил покинуть шоу.
Пригожин был телеведущим на протяжении целого сезона проекта. Кто теперь займет место продюсера — неизвестно.
Уход Иосифа подтвердила и Кудрявцева.
«Снимаем программу „Звезды сошлись“. Да, без Иосифа Пригожина», — сообщила она в личном аккаунте.
Лера является бессменной ведущей шоу. В разные годы она вела его с Оскаром Кучерой, Антоном Привольновым и Александром Колтовым.