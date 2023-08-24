Иосиф Пригожин ушел с российского телешоу

26 июня Иосиф Пригожин пошутил о желании сменить фамилию после мятежа ЧВК «Вагнер». Он добавил, что 24 июня получил очень много сообщений, связанных с его фамилией. Пригожин опубликовал страницы онлайн-магазина, где выставлена на продажу наклейка с лицом продюсера. Она нарисована как пародия на эмблему ЧВК «Вагнер». Супруг певицы Валерии признался, что хоть и обладает чувством юмора и самоиронией, но всему должен быть предел.