Иосиф Пригожин ушел с российского телешоу

Пригожин ушел с российского телешоу
Продюсер Иосиф Пригожин покинул должность ведущего шоу «Звезды сошлись» из-за желания реализовать другие проекты. Об этом пишет «СтарХит».
Муж певицы Валерии вел передачу с зимы 2022 года, он снялся в одном телевизионном сезоне и покинул проект. Новым соведущим Леры Кудрявцевой станет Тимур Еремеев.
Незадолго до этого Иосиф Пригожин принял приглашение стать наставником белорусского музыкального шоу «Фактор.by».
«Я принял приглашение. Предложили коллеги из нашего дружественного государства, и я согласился», — сказал он.
26 июня Иосиф Пригожин пошутил о желании сменить фамилию после мятежа ЧВК «Вагнер». Он добавил, что 24 июня получил очень много сообщений, связанных с его фамилией. Пригожин опубликовал страницы онлайн-магазина, где выставлена на продажу наклейка с лицом продюсера. Она нарисована как пародия на эмблему ЧВК «Вагнер». Супруг певицы Валерии признался, что хоть и обладает чувством юмора и самоиронией, но всему должен быть предел.