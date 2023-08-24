Певица Лиззо обратится в суд после обвинений в харассменте

«Эти фотографии и видеозаписи, наряду с дополнительными существенными доказательствами, говорят о вопиющем противоречии между тем, что заявляют истцы в своем фиктивном иске, и тем, что на самом деле доказано фактами. Судебный процесс является фиктивным. Лиззо намерена подать в суд за злонамеренное преследование после того, как она одержит верх и эти надуманные претензии будут отклонены», - написал Сингер.