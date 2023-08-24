Певица Лиззо обратится в суд после обвинений в харассменте

Лиззо обратится в суд после обвинений в харассменте
Адвокат певицы Лиззо заявил, что она планирует подать встречный иск в связи с лицемерным поведением ее бывших танцоров, которые обвинили ее в харассменте. Об этом пишет People.
Адвокат Лиззо Марти Сингер поделился фотографиями танцоров Арианны Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригес, которые якобы хорошо провели время на шоу Crazy Horse 5 марта 2023 года в Париже.
«Эти снимки, на которых трое истцов радостно веселятся за кулисами после топлесс шоу, были сделаны после их визита в Bananenbar в Амстердаме в феврале 2023 года, на что они жалуются в своем иске», — написал Сингер.
1 августа три бывшие танцовщицы Лиззо выдвинули против певицы обвинения в сексуальных домогательствах и создании враждебной обстановки в коллективе. Согласно документам Лиззо заставляла их посещать вместе с ней стрип-клубы, принуждала трогать обнаженные тела работниц заведения, а также публично использовать игрушки «для взрослых».
«Эти фотографии и видеозаписи, наряду с дополнительными существенными доказательствами, говорят о вопиющем противоречии между тем, что заявляют истцы в своем фиктивном иске, и тем, что на самом деле доказано фактами. Судебный процесс является фиктивным. Лиззо намерена подать в суд за злонамеренное преследование после того, как она одержит верх и эти надуманные претензии будут отклонены», - написал Сингер.
Ранее сообщалось, что Лиззо впервые появилась на публике после обвинений в сексуальных домогательствах.