Лоза посетовал, что его песни не пускают в эфир

«Молодые люди не слышали моих песен. Вы их никогда не крутили». Отправляю им свой клип, они: «Замечательный, но не наш формат. Молодежи не понравится». Говорю: «Ребят, вы поставьте раз-два и посмотрите, понравится или нет». Каждый канал говорит: «Это не наш формат», — и отбрыкивается», — пожаловался музыкант.