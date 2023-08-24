Лоза посетовал, что его песни не пускают в эфир

Юрий Лоза пожаловался, что певца SHAMAN «пустили на телевизор» вместо него
Певец Юрий Лоза пожаловался, что его песни в отличие от треков SHAMAN не пускают в эфир на телевидении. Об этом пишет «СтарХит».
«SHAMAN пропустили на телевидение, меня нет. Мою песню не пустили, а его пустили, поэтому она становится популярной, моя нет. Точно так же происходит с нашими авторами-исполнителями», — возмутился Лоза.
По словам певца, его позвали на телепередачу оценивать клипы молодых артистов. Однако Лоза в ответ на предложение продюсеров возразил, что не станет судить о творчестве современных исполнителей, так как молодежь его песен не слышала.
«Молодые люди не слышали моих песен. Вы их никогда не крутили». Отправляю им свой клип, они: «Замечательный, но не наш формат. Молодежи не понравится». Говорю: «Ребят, вы поставьте раз-два и посмотрите, понравится или нет». Каждый канал говорит: «Это не наш формат», — и отбрыкивается», — пожаловался музыкант.
По мнению исполнителя, SHAMAN помогла некая «рука», которая подталкивает его в нужном направлении. При этом Лоза убежден, что сейчас в России будут крайне популярны песни с патриотической тематикой.