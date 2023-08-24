Варнава объяснила скандал между Галич и Чеботиной

Громкие скандалы тем и хороши, что зачастую всплывают снова со свежими подробностями. Вот и конфликт Иды Галич с Люсей Чеботиной, впервые прогремевший пару месяцев назад, дал о себе знать.

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Напомним, тогда все началось с того, что певица не явилась на съемки шоу «1—11» блогера, а после девушки стали во всеуслышанье сыпать обвинения в адрес друг друга. Пошло все, конечно, от самой Галич, которую такое поведение серьезно возмутило, поэтому она решила публично высказать недовольство. Почему она поступила именно так, на днях рассказала ее подруга Екатерина Варнава.

На YouTube-шоу «Дукалити» Екатерина прокомментировала зарубу, как ее назвала ведущая Ксения Дукалис, между селебрити и порассуждала о случившемся.

«Как человек, который немножко понимает, как это происходит внутри, я понимаю, что в данной истории артист, который не приехал на съемку, согласившись при этом, должен дать возможность людям, которые организовывают процесс, быстро переиграть...» — говорит Варнава.

Позвонил ли кому-то кто-то, к слову, так и непонятно: ведь обе стороны утверждают совершенно противоположное.

Варнава считает, что на публичное освещение ссоры Галич пошла, только потому что не получила обратной связи и потому что «там не брали трубку»:

«Это был крик, потому что у тебя рушится процесс».

А остальное — скриншоты, сторис в запрещенной сети и песни — последовало как нарастающий снежный ком.