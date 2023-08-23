Рэпер Канье Уэст решил баллотироваться в президенты во второй раз и назвал свою жену Бьянку Сенсори «идеальной первой леди». Об этом сообщает Mirror.

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«Несмотря на то, что прошлая кампания была не очень успешной, он взял перерыв в публичных выступлениях, и после завершения развода с Ким ему стало намного легче. В отличие от предыдущей кампании, эта структурирована и будет хорошо реализована в ближайшие месяцы», — заявил источник изданию.

Он также добавил, что Канье Уэст гордится, как выглядит Бьянка Сенсори и считает ее «идеальной первой леди».

В январе стало известно, что Канье Уэст тайно женился на сотруднице своего бренда Yeezy Бьянке Сенсори. По данным СМИ, официально свой брак они не заключили, но торжество уже состоялось, а рэпер и его новая жена носят обручальные кольца. Спустя несколько дней журналисты рассказали, что после тайной свадьбы Уэст и Сенсори улетели на медовый месяц на шикарный курорт Амангири, расположенный в американском штате Юта.

В начале августа итальянцы выразили недовольство «голыми» нарядами Бьянки Сенсори. Сначала супруга Канье Уэста была замечена на улицах Флоренции в крошечном черном бюстгальтере и облегающих леггинсах, а затем вышла на публику в прозрачных колготках и откровенном боди. Жители Флоренции назвали наряды Сенсори «неуважительными» и «вульгарными», после чего призвали пару покинуть страну.