Айза возмутилась случаем с избиением девушки в Подмосковье из-за шорт

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Telegram-канале, что ее возмутила ситуация с избиением мужчиной девушки на пробежке.

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При этом Айза призвала не подчеркивать в этой ситуации национальность агрессора, отметив, что дело здесь не в ней.

«Давайте не будем переходить на это! Тем более, я сама не славянка. Поверьте, в любой семьей любой национальности может быть такой ишак, который за счет женщин чувствуют себя сильным!» — заявила блогерша.

Она понадеялась, что мужчину будут судить по закону.

«Еще раз повторю! В светском государстве мужчина ударил незнакомую женщину за внешний вид!» — добавила Айза.

Утром 23 августа в подмосковном Нахабино неизвестный напал на бегунью в «слишком коротких шортах». Молодой человек внезапно схватил 21-летнюю местную жительницу и ударил ее по лицу. В тот момент он якобы произнес: «Ты что так выглядишь?» Девушка отбежала от него, но агрессор последовал за ней. Пострадавшей удалось заснять его на видео.