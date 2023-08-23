Айза возмутилась случаем с избиением девушки в Подмосковье из-за шорт

Блогер Айза призвала не судить по национальности после инцидента в Подмосковье
Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Telegram-канале, что ее возмутила ситуация с избиением мужчиной девушки на пробежке.
При этом Айза призвала не подчеркивать в этой ситуации национальность агрессора, отметив, что дело здесь не в ней.
«Давайте не будем переходить на это! Тем более, я сама не славянка. Поверьте, в любой семьей любой национальности может быть такой ишак, который за счет женщин чувствуют себя сильным!» — заявила блогерша.
Она понадеялась, что мужчину будут судить по закону.
«Еще раз повторю! В светском государстве мужчина ударил незнакомую женщину за внешний вид!» — добавила Айза.
Утром 23 августа в подмосковном Нахабино неизвестный напал на бегунью в «слишком коротких шортах». Молодой человек внезапно схватил 21-летнюю местную жительницу и ударил ее по лицу. В тот момент он якобы произнес: «Ты что так выглядишь?» Девушка отбежала от него, но агрессор последовал за ней. Пострадавшей удалось заснять его на видео.
Накануне стало известно, что мужчину задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).