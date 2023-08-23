Филипп Киркоров должен налоговой миллионы рублей

Певец Филипп Киркоров задолжал Федеральной налоговой службе более трех миллионов рублей. Об этом заявляет Telegram-канал «Звездач».

Издание подчеркивает, что общая сумма задолженности исполнителя перед ФНС составляет 3 миллиона 324 тысячи 230 рублей и 13 копеек. Других деталей не сообщается.

В июле «Звездач» писал, что долг Киркорова составлял 2,1 миллиона рублей. При этом отмечалось, что его компания ООО «Филипп Киркоров Продакшн» заработала 14 миллионов рублей за год. Через этот бизнес исполнитель участвовал в мероприятиях по госконтрактам, которые принесли ему свыше четырех миллионов рублей.

Как пишет издание, в 2021 году бизнес Киркорова задолжал латвийскому банку 140 миллионов рублей. Однако тогда все вопросы смогли урегулировать с помощью адвоката.

В 2019 году ходили слухи, что ФНС заблокировала счета поп-артиста из-за задолженностей. Но налоговая опровергла сообщения, отметив, что артист чист перед ФНС.