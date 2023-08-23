Земфира* извинилась перед казахстанцами после критики

Певица Земфира* призналась, что не хотела задеть казахстанцев своим постом
Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) извинилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) перед посетителями ее концерта в Казахстане, признавшись, что не хотела никого обидеть своим постом с критикой в сторону организаторов мероприятия.
«Казахстан, абсолютно не хотела задеть вас! Писала быстро и коротко, игнорируя правила пунктуации. Прошу прощения, у меня в принципе прекрасная публика везде. Казахстан исключением не стал, встретили действительно отлично», — написала артистка в соцсети.
Накануне исполнительница опубликовала пост, посвященный недавнему концерту в Казахстане. Она пожаловалась на «чудовищную» организацию выступления в стране.
В комментариях посетовали на то, что Земфира смогла запомнить с прошедшего концерта только организацию, а не «любовь и благодарность зрителей». Ее также раскритиковали за то, что артистка написала название страны со строчной буквы.
«И все же неприятный осадок от поста, такое уважение и почтение проявил наш народ, а вы с маленькой буквы пишете про наш Казахстан. Уверена, все с пониманием отнеслись к звуку, так как арена действительно предназначена для спорта, а не проведения масштабных концертов. Никто не выразил свое недовольство из уважения и любви к вам. Чего не скажешь о вас», — написали под постом.
В августе Земфира сообщила, что пишет новый альбом, который при этом не планирует выпускать в ближайшее время. В него войдут «вечные песни» звезды.