Земфира* извинилась перед казахстанцами после критики

«И все же неприятный осадок от поста, такое уважение и почтение проявил наш народ, а вы с маленькой буквы пишете про наш Казахстан. Уверена, все с пониманием отнеслись к звуку, так как арена действительно предназначена для спорта, а не проведения масштабных концертов. Никто не выразил свое недовольство из уважения и любви к вам. Чего не скажешь о вас», — написали под постом.