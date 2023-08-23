Суд лишил Барецкого прав за оставление места ДТП

Приморский суд Санкт-Петербурга лишил шоумена и певца Стаса Барецкого водительских прав на один год. Как сообщает ТАСС, он снес шлагбаум на платной автодороге и оставил место ДТП.

Согласно протоколу, в ночь на 9 августа Барецкий ехал за рулем автомобиля «ВАЗ-21053» по Западному скоростному диаметру. На пункте оплаты он наехал на стрелу шлагбаума и поехал дальше.

Сам Барецкий заявил на заседании, что действительно задел шлагбаум, однако не знал, что это является дорожно-транспортным происшествием и что ему нужно остановиться. Суд признал его виновным по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП) и назначил шоумену наказание в виде лишения водительских прав сроком на один год.