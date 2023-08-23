Шоумена Стаса Барецкого лишили водительских прав за сбитый шлагбаум

По решению Приморского районного суда Санкт-Петербурга шоумена Стаса Борецкого лишили водительских прав на год.

Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

При движении по внутригородской автомагистрали ЗСД Барецкий наехал на стрелу выездного шлагбаума и продолжил движение.

По словам шоумена, он не увидел шлагбаум из-за того, что его «ослепили инопланетяне».