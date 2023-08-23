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«Мои все ржут»: Ирина Дубцова упала на концерте из-за высоких каблуков

Певица Ирина Дубцова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что упала на последнем концерте в Сочи, поэтому теперь у нее болит нога.

Певица Ирина Дубцова упала на сцене в Сочи
© РИА Новости

Артистка добавила, что на прошедшем выступлении случился один из ее самых страшных кошмаров.

«Я всегда выступаю на очень высокой платформе, а сцены в концертных залах не всегда ровные. И я упала... У меня запнулась нога», — рассказала Дубцова.

При этом исполнительница порадовалась, что инцидент произошел не в самом начале концерта, а только под конец, так как две последние песни певица исполнила прихрамывая.

«Мои все ржут надо мной, а мне больно...» — посетовала Дубцова.

Она также попросила у поклонников совета, стоит ли ей ехать в больницу после случившегося.

«Мне кажется, что не надо», — подытожила она.

Певица Ирина Дубцова — победительница «Фабрики звезд — 4». Помимо карьеры исполнительницы, артистка пишет песни для российских звезд шоу-бизнеса — Полине Гагариной, Сергею Лазареву, Филиппу Киркорову и др. Среди одних из самых популярных композиций авторства Дубцовой — песни «Сердце в тысячу свечей» Киркорова и «Сдавайся» Лазарева.

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