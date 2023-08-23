Певица Ирина Дубцова упала на сцене в Сочи

Певица Ирина Дубцова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что упала на последнем концерте в Сочи, поэтому теперь у нее болит нога.
Артистка добавила, что на прошедшем выступлении случился один из ее самых страшных кошмаров.
«Я всегда выступаю на очень высокой платформе, а сцены в концертных залах не всегда ровные. И я упала... У меня запнулась нога», — рассказала Дубцова.
При этом исполнительница порадовалась, что инцидент произошел не в самом начале концерта, а только под конец, так как две последние песни певица исполнила прихрамывая.
«Мои все ржут надо мной, а мне больно...» — посетовала Дубцова.
Она также попросила у поклонников совета, стоит ли ей ехать в больницу после случившегося.
«Мне кажется, что не надо», — подытожила она.
Певица Ирина Дубцова — победительница «Фабрики звезд — 4». Помимо карьеры исполнительницы, артистка пишет песни для российских звезд шоу-бизнеса — Полине Гагариной, Сергею Лазареву, Филиппу Киркорову и др. Среди одних из самых популярных композиций авторства Дубцовой — песни «Сердце в тысячу свечей» Киркорова и «Сдавайся» Лазарева.