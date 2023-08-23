Певица Ирина Дубцова упала на сцене в Сочи

Певица Ирина Дубцова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что упала на последнем концерте в Сочи, поэтому теперь у нее болит нога.

Артистка добавила, что на прошедшем выступлении случился один из ее самых страшных кошмаров.

«Я всегда выступаю на очень высокой платформе, а сцены в концертных залах не всегда ровные. И я упала... У меня запнулась нога», — рассказала Дубцова.

При этом исполнительница порадовалась, что инцидент произошел не в самом начале концерта, а только под конец, так как две последние песни певица исполнила прихрамывая.

«Мои все ржут надо мной, а мне больно...» — посетовала Дубцова.

Она также попросила у поклонников совета, стоит ли ей ехать в больницу после случившегося.

«Мне кажется, что не надо», — подытожила она.