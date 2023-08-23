Комик из «Что было дальше?» высказался о критике проекта

«Я не понимал людей, которые под выпуском с тем же Мартиросяном пишут: "Ну и где ваши смелые приколы? Зассали?" Да не хочется, пришел такой человек, есть к нему уважение. Ты же не скроешь внутреннее, что у тебя есть, и не будешь выдумывать какую-то агрессию к нему», — сказал Макаров, отвечая на критику выпуска с Мартиросяном.