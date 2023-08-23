Итальянский певец Адриано Челентано написал прощальное письмо в связи со смертью его коллеги и друга Тото Кутуньо. В тексте, который опубликовала газета Corriere della Sera, он вспомнил, как отказался от исполнения хита L'Italiano.

В письме он воспроизвел давний диалог с Кутуньо, который произошел сразу после создания легендарной итальянской композиции.

«"Я не спал всю ночь", – говорил ты мне, думая о том, какой успех нас ждет. Тебя как исполнителя, а меня как автора», — пишет Челентано.

По его словам, Кутуньо рассчитывал на исполнение Челентано, однако артист отказался. Его смутила главная фраза композиции — «я настоящий итальянец». Из-за нее он почувствовал, словно хочет «возвыситься».

Кутуньо подтвердил догадки артиста и отметил, что писал песню, думая о нем, поскольку Челентано «действительно настоящий итальянец». Певец согласился, что это так, но он не хотел об этом напоминать.

В результате песня, выпущенная в 1983 году, стала визитной карточкой Кутуньо. Она позволила ему прославиться на весь мир.