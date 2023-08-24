Бритни Спирс оплачивает квартиру своему мужу за $10 тысяч

Певица Бритни Спирс оплачивает проживание в квартире своему супругу Сэму Асгари, пока пара находится в бракоразводном процессе. Об этом сообщает TMZ.

Источники издания подчеркивают, что исполнительница платит каждый месяц по $10 тысяч за новую квартиру Асгари в одном из самых элитных районов Лос-Анджелеса.

Накануне сообщалось, что Спирс пришлось разделить собак со своим мужем. Всего у Спирс и Асгари было пятеро питомцев. Мужчину заметили на прогулке с доберманом Поршей. Поршу он приобрел для охраны Бритни два года назад.

Сейчас Порша находится только с Асгари по договоренности со Спирс. С певицей остаются австралийская овчарка Сойер, йоркширский терьер Ханна и еще две собаки.

16 августа стало известно, что Бритни Спирс разводится с Сэмом Асгари спустя год после свадьбы. По данным журналистов, за неделю до этого Асгари сильно поссорился с женой из-за слухов о ее изменах. После этого он съехал из их общего дома и подал на развод. СМИ сообщали, что Спирс подвергала мужа домашнему насилию — в частности, нападала на спящего Асгари.