Бородина поддержала борющуюся с анорексией Шишкову

Телеведущая Ксения Бородина пожелала сил борющейся с анорексией Шишковой
Телеведущая Ксения Бородина пожелала в Telegram-канале сил и здоровья модели Алене Шишковой, рассказавшей о своей борьбе с анорексией.
«Надеюсь, когда-нибудь люди начнут понимать, что их едкие комментарии действительно способны навредить», — заявила Бородина.
Шишкову также поддержали блогерши Алена Водонаева и Айза-Лилуна Ай.
«Молодец! Алена красива внутри и снаружи», — отметила Айза.
22 августа Шишкова призналась, что восемь лет страдала от анорексии и булимии. Все это время она пыталась вылечиться от недугов, но случались рецидивы. Из-за своего состояния она не хотела выходить в свет и стала меньше фотографироваться. По словам звезды, ситуацию также усугубляло то, что ее внешность критиковали и сравнивал ее старые и новые снимки.
По словам Шишковой, в апреле 2023 года ее состояние достигло критической точки — она весила 45 кг, падала в обморок и страдала от судорог. Поэтому модель обратилась в Центр изучения расстройств пищевого поведения. В результате лечения звезда набрала 15 кг. Она провела в клинике 2,5 месяца.