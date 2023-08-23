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Телеведущая Ксения Бородина пожелала сил борющейся с анорексией Шишковой

Телеведущая Ксения Бородина пожелала в Telegram-канале сил и здоровья модели Алене Шишковой, рассказавшей о своей борьбе с анорексией.

Бородина поддержала борющуюся с анорексией Шишкову
© РИА Новости

«Надеюсь, когда-нибудь люди начнут понимать, что их едкие комментарии действительно способны навредить», — заявила Бородина.

Шишкову также поддержали блогерши Алена Водонаева и Айза-Лилуна Ай.

«Молодец! Алена красива внутри и снаружи», — отметила Айза.

22 августа Шишкова призналась, что восемь лет страдала от анорексии и булимии. Все это время она пыталась вылечиться от недугов, но случались рецидивы. Из-за своего состояния она не хотела выходить в свет и стала меньше фотографироваться. По словам звезды, ситуацию также усугубляло то, что ее внешность критиковали и сравнивал ее старые и новые снимки.

По словам Шишковой, в апреле 2023 года ее состояние достигло критической точки — она весила 45 кг, падала в обморок и страдала от судорог. Поэтому модель обратилась в Центр изучения расстройств пищевого поведения. В результате лечения звезда набрала 15 кг. Она провела в клинике 2,5 месяца.

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