Бородина поддержала борющуюся с анорексией Шишкову

22 августа Шишкова призналась, что восемь лет страдала от анорексии и булимии. Все это время она пыталась вылечиться от недугов, но случались рецидивы. Из-за своего состояния она не хотела выходить в свет и стала меньше фотографироваться. По словам звезды, ситуацию также усугубляло то, что ее внешность критиковали и сравнивал ее старые и новые снимки.