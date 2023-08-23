Ирина Дубцова заявила, что сбылся ее самый страшный кошмар

Певица Ирина Дубцова упала во время концерта и повредила ногу
Певица Ирина Дубцова пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сбылся ее «самый страшный кошмар».
Дубцова рассказала, что упала во время концерта в Сочи. У артистки запнулась нога из-за высоких каблуков и неровной поверхности сцены.
«Сижу, обкладываю ногу льдом. Хорошо, что не в начале концерта. Потому что последние две песни я отпела, прихрамывая. Мои все ржут надо мной, а мне больно», — поделилась певица.
Ирина Дубцова стала известной после победы в четвертом сезоне шоу «Фабрика звезд» в 2004 году. В 2005 году артистка выпустила дебютный альбом «О нем».
В августе Дубцова призналась, что ее 17-летний сын Артем не хочет идти по ее стопам и становиться артистом. Звезда отметила, что, несмотря на хороший музыкальный слух, сыну неинтересна эта сфера. Артистка этому «несказанно рада». Она заявила, что профессия певца очень сложная для мужчин. По ее словам, в случае карьерной неудачи ее коллеги противоположного пола часто увлекаются алкоголем и наркотиками.
Сын Дубцовой увлекается автомобилями и детейлингом.