Ирина Дубцова заявила, что сбылся ее самый страшный кошмар

«Сижу, обкладываю ногу льдом. Хорошо, что не в начале концерта. Потому что последние две песни я отпела, прихрамывая. Мои все ржут надо мной, а мне больно», — поделилась певица.

В августе Дубцова призналась, что ее 17-летний сын Артем не хочет идти по ее стопам и становиться артистом. Звезда отметила, что, несмотря на хороший музыкальный слух, сыну неинтересна эта сфера. Артистка этому «несказанно рада». Она заявила, что профессия певца очень сложная для мужчин. По ее словам, в случае карьерной неудачи ее коллеги противоположного пола часто увлекаются алкоголем и наркотиками.