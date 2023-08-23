Волочкова вспомнила, как протянула руку Киркорову после скандала

Балерина Анастасия Волочкова заявила в интервью с шоуменом Алексеем Набросовым, что помогала певцу Филиппу Киркорову после скандала с режиссером.

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«Я протянула ему руку 11 лет назад. Тогда от Филиппа все отказались. У него произошел скандал с женщиной, которую он то ли побил, то ли за волосы потаскал», — вспомнила артистка.

В 2010-м Киркоров оказался в центре скандала. На премии «Золотой граммофон» артист ударил режиссера Марину Яблокову. Кинематографистка обратилась в суд с заявлением о возбуждении в отношении певца уголовного дела за нанесение легкого вреда здоровью и оскорбление. В том же году исполнитель и режиссер заключили мировое соглашение.

Волочкова отметила, что после скандала некоторые звезды шоу-бизнеса, чьи имена она не назвала, предложили объявить бойкот Киркорову и не выходить с ним на одну сцену.

«Это говорили те, кто лизал ему ноги и просился в концерт», — отметила балерина.

По словам Волочковой, в тот период она позвала Киркорова принять участие в ее концерте. Более того, за свои деньги она внесла его имя на афиши. Певец презентовал на мероприятии коллеги свою песню «Снег».