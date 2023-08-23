Певица Айри рассказала о депрессии после родов в 19 лет

Певица Айри призналась в интервью с телеведущей Динарой Сатжан, что ее роды в 19 лет прошли очень тяжело.

Айри считает, что на ее состоянии здоровья во время беременности могли сказаться неполадки в семье и стресс. Артистка чувствовала недостаток внимания и любви. Девушка призналась, что ее ребенок находился в критическом состоянии во время родов.

«А я не знаю, что это такое, что у меня начались схватки на 32 неделе. Когда начались сильные боли, я маму вызвала с папой, они быстро прилетели, потом скорая, пока меня везли в больницу, моя белая сорочка была вся в крови. Я была вся в крови. Фельдшер начал сам паниковать», — вспомнила певица.

Изначально Айри хотели сделать кесарево сечение, но раскрытие было практически полное. Врачи настояли на естественных родах. По словам артистки, из нее «просто выдавливали» ребенка. Она подозревает, что в тот момент произошла травма у малыша. Через девять месяцев ее сыну Алимхану поставили диагноз детский церебральный паралич (ДЦП).

Айри призналась, что долгое время пыталась понять, почему с ней произошло такое несчастье. Из-за этого она на пять лет погрузилась в депрессию.

«Самое худшее, что может быть — видеть, как твой ребенок страдает, а ты ему ничем не можешь помочь», — объяснила артистка.

Через некоторое время после рождения малыша Айри развелась с супругом. По ее словам, диагноз сына стал одной из главных причин развода с мужем.