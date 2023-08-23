Наталья Рудова раскрыла свое отношение к эскорту

Рудова заявила, что не считает за женщин тех, кто «упал так низко». Она уточнила, что к содержанкам у нее немного другое отношение. Звезда считает, что такие женщины заводят романы при том, что не испытывают чувства к партнеру. Однако, по ее мнению, женщины, живущие за счет мужчины, — это не что-то плохое. Для нее «самое страшное» — это проститутки.