Наталья Рудова раскрыла свое отношение к эскорту
Актриса Наталья Рудова призналась в беседе с Super, что крайне негативно относится к эскортницам.
Рудова заявила, что не считает за женщин тех, кто «упал так низко». Она уточнила, что к содержанкам у нее немного другое отношение. Звезда считает, что такие женщины заводят романы при том, что не испытывают чувства к партнеру. Однако, по ее мнению, женщины, живущие за счет мужчины, — это не что-то плохое. Для нее «самое страшное» — это проститутки.
«Бывают и такие случаи, что такого типа женщины вообще не знают, что такое любовь. Они думают, что это нормально. По сути женщина — мать в любом случае. Если связывать что-то с деньгами, то каждая женщина стремится построить свою личную жизнь таким образом, чтобы во время беременности быть максимально защищенной», — объяснила артистка.
Рудова посетила премьеру документального фильма «Жизнь по вызову. Док». В картине представительницы секс-индустрии поделятся рассказами о закулисье бизнеса. Девушки поделились, с какими трудностями им приходится сталкиваться во время работы, а также почему они до сих пор этим занимаются.