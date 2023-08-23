Водонаева поддержала экс-возлюбленную Тимати после заявлений об анорексии

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева поддержала в Telegram-канале модель Алену Шишкову, которая борется с анорексией.

«Аленчик, держись. Ты сильная, ты справишься. Ради себя и ради дочери. Обнимаю тебя», — написала Водонаева.

22 августа Шишкова призналась, что восемь лет страдала от анорексии и булимии. Все это время она пыталась вылечиться от недугов, но случались рецидивы. Из-за своего состояния она не хотела выходить в свет и стала меньше фотографироваться.

По словам Шишковой, в апреле 2023 года ее состояние достигло критической точки — она весила 45 кг, падала в обморок и страдала от судорог. Поэтому модель обратилась в Центр изучения расстройств пищевого поведения. В результате лечения звезда набрала 15 кг. Она провела в клинике 2,5 месяца.