Стало известно, сколько Тимати заработал на сети кофеен

Выручка сети кофеен Stars Coffee составила 380 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

© timatiofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

Данная цифра является суммой выручки компании за 2022 год. По данным издания, прибыль предприятий ушла в минус 60 миллионов рублей. Причина убытка — неизвестна.

«Убыток может быть, если в отчетном периоде большие прочие расходы. К ним относятся проценты по займам, штрафы, судебные сборы, пошлины, отрицательные курсовые разницы, участие в уставных капиталах других организаций и так далее», — заявила экономист Наталья Проданова.

В конце июня стало известно, что рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) вместе с бизнесменом Антоном Пинским и компанией «Синдика» приобрели активы Starbucks в России за примерно 500 млн рублей. Пинский заявил, что запущенная ими сеть Stars Coffee в конце сентября — начале ноября 2022 года в январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале превысила их.

22 августа Тимати заявил, что хочет выкупить российскую сеть Domino's Pizza после сообщений о банкротстве.