Канье Уэста с женой Бьянкой Сенсори засняли на улице в Италии

Рэпер и дизайнер Канье Уэст и его супруга Бьянка Сенсори попали в объективы папарацци во время прогулки по Флоренции. Фотографии пары опубликовал Daily Mail.

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На снимках 28-летняя Бьянка Сенсори запечатлена в прозрачном топе без белья и колготках телесного цвета. Образ дополнили туфли на шпильке и большая сумка через плечо. 46-летний Канье Уэст выбрал для прогулки полностью черный лук: рэпер был одет в широкие брюки, бесформенный пиджак и шел по улице босиком.

В начале августа итальянцы выразили недовольство «голыми» нарядами Бьянки Сенсори. Сначала супруга Канье Уэста была замечена на улицах Флоренции в крошечном черном бюстгальтере и облегающих леггинсах, а затем вышла на публику в прозрачных колготках и откровенном боди. Жители Флоренции назвали наряды Сенсори «неуважительными» и «вульгарными», после чего призвали пару покинуть страну.

В Twitter некоторые пользователи написали, что пара не уважает итальянцев, если гуляет в таком виде по улицам.