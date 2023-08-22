Хирург Хайдаров впервые прокомментировал скандал с пациентами

Знаменитый пластический хирург Тимур Хайдаров впервые прокомментировал скандал с пациентками. Как сообщает Telegram-канал «112», врач заявил, что против него развернулась настоящая война из «фейков и лжи».

По его словам, информацию о нем распространяют с целью «уничтожения и дискредитации».

«Обсуждают не только мои работы, но и переходят на личности, меня, жены, годовалого ребёнка, зачем это все делается!?» — подчеркнул хирург.

Хайдаров заявил, что часть используемых в публикациях СМИ снимков никак не связана с его работой, а за последствия его операций выдаются осложнения от других вмешательств. Кроме того, он опроверг информацию о том, что за него оперируют другие хирурги — каждого пациента он ведет лично.

Врач также отметил, что знаменитости, которые ранее называли себя пострадавшими от рук Хайдарова, до сих пор не подали иски в суд. Слухи распространяют с целью принудить его к сотрудничеству по невыгодным условиям, считает хирург.

При этом Telegram-канал уточняет, что по результатам одной из неудачных операций в 2022 году было возбуждено уголовное дело. Оно все еще расследуется, следователи отправили материалы на повторную экспертизу.