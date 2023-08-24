Принц Гарри приедет в Британию перед годовщиной смерти Елизаветы II

Принц Гарри приедет в Великобританию, чтобы принять участие в церемонии вручения благотворительных наград в преддверии первой годовщины смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщает The Times.

При этом, по данным издания, Гарри не планирует встречаться с кем-либо из членов королевской семьи.

Ранее стало известно, что с официального сайта британской королевской семьи убрали упоминания титулов принца Гарри его супруги Меган Маркл. Кроме того, ссылки на их страницы переместились в конец списка членов королевской семьи.