Моргенштерн* рассказал, как его обманул и обокрал известный американский рэпер

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) в подкасте своего YouTube-канала признался, что американский коллега Rich The Kid обманул его на съемках совместного клипа.

11 августа Моргенштерн и рэперы Onative и Rich The Kid опубликовали клип на совместный трек «If I ever». По словам российского блогера, его коллега из США был заинтересован в музыке ровно до того момента, как получил внушительную сумму денег за совместную композицию. Моргенштерн отметил, что Rich The Kid снимался всего 40 минут, хотя было обговорено 4 часа. Музыкант ушел на свое выступление и обещал вернуться, однако не сделал этого. Помимо прочего, заявил блогер, американский рэпер нарушил условия договора по выкладке контента в соцсети.

«Хочется подметить, что в Америке все-таки, если сравнивать менталитет наш, наших людей и менталитет американцев — как они общаются, как работают, то там чистейший капитализм, без доли какой-то человечности», — пожаловался Моргенштерн.

Также он рассказал, что для съемок клипа команда артиста купила несколько фейковых брендовых вещей. Моргенштерн заявил, что Rich The Kid после съемок забрал с собой реплику кроссовок стоимостью в несколько тысяч рублей, а после хвастался ими в соцсетях.