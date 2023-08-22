Американский рэпер Rich The Kid обманул Моргенштерна

«Хочется подметить, что в Америке все-таки, если сравнивать менталитет наш, наших людей и менталитет американцев — как они общаются, как работают, то там чистейший капитализм, без доли какой-то человечности. Пожалуйста, простите меня, я больше не буду пытаться на Америку, я хочу снова делать песни для наших людей с душой», — сказал артист.