Американский рэпер Rich The Kid обманул Моргенштерна

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал об обмане американского рэпера Rich The Kid (настоящее имя — Димитри Лесли Роджер). Этим артист поделился в ходе своего подкаста, видео размещено на YouTube-канале исполнителя.

11 августа Моргенштерн и рэпер Onative выпустили совместный клип на трек If I ever совместно с Rich The Kid. По словам рэпера, американский музыкант был воодушевлен песней и клипом до того момента, как получил крупную сумму денег.