Гороскоп на 22 августа от астролога Радио «МИР»

22 августа – день гениальных идей. Обязательно запишите их. Некоторые смогут воплотиться в жизнь в ближайшее время. Звезды говорят, что сейчас стоит строить планы, а к активным действиям можно будет приступить чуть позже. Настроение может быть нестабильным, но, если избежать излишней суеты, день пройдет вполне гармонично.

Овен, звезды рекомендуют вам быть аккуратнее в вопросах здоровья. Не стоит заниматься самолечением, выбирайте проверенных специалистов.

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Телец, ваше упрямство может сыграть важную роль. Если в финансовых вопросах вы сумеете удержаться от лишних трат и отказаться от услуг некомпетентных людей – вы существенного сэкономите свой бюджет.

Близнецы, удачно пройдут поездки, в пути вы сможете познакомиться с интересными людьми и отвлечься от рутины.

Рак, настало время сделать выбор. Если вы доверитесь исключительно логике – рискуете выбрать не лучший вариант. Посоветуйтесь с женщинами из вашего окружения, их советы помогут не допустить ошибок.

Лев, сегодня не лучший день для скрупулезной интеллектуальной деятельности. Постарайтесь спланировать его так, чтобы было место творчеству и фантазии.

Дева, вероятны значимые события в жизни близких людей. Если вас попросят о помощи – не отказывайте, вы сами будете довольны результатами.

Весы, вам захочется яркости и новых впечатлений, не думайте долго над предложениями, которые поступят в ближайшее время.

Скорпион, будьте аккуратны сегодня с водой. Ваша стихия может быть коварной. Лучше заземлиться и заняться более приземленными делами.

Стрелец, вы можете рассчитывать на долгожданную премию, выигрыш или возврат долга. Звезды предупреждают – не тратьте много!

Козерог, вероятно, какая-то давняя проблема вновь напомнит о себе. Если она будет касаться вашего здоровья – займитесь поисками хорошего доктора. Друзья помогут рекомендациями.

Водолей, вам нужно составить график и внести в него все сто дел, которые вам необходимо сделать. Половину из них вы легко осилите.