Умер известный российский рэпер Николай Бабак
Скончался музыкант Николай Бабак, участник отличных российских проектов "4 позиции Бруно" (4ПБ) и "Птицу ЕМЪ".
"4ПБ", если попроще, - это экспериментальная электроника, активная, многогранная, щедрая на записи. Группа была создана в 2002 году. Культовая (в среде людей понимающих) формация "ЕМЪ" - рэп-предприятие Бабака и его соратника по "4ПБ" Александра Ситникова. Сайд был активен в 2006-2014 годах. Кроме того, у Николая был и сольный проект bigmammaa. Об уходе исполнителя сообщают в Сети друзья и коллеги.
Отмечено, что Бабак долгое время провел в реабилитационном центре, борясь с наркозависимостью. Причиной смерти Николая стала передозировка.
"Жесть какая-то. Виделись с Колей месяц назад, играли на одной вечеринке в Екатеринбурге друг за другом. Успели даже перекинуться парой слов и сфоткаться напоследок. Самая светлая память. Первый альбом "Птицы" все еще одна из моих любимейших рэп-пластинок за всю жизнь", - пишет известный музыкальный журналист, ведущий шоу "Вписка" Николай Редькин.
В настоящее время друзья собирают деньги на похороны артиста.
Бабак родился в 1988 году в Екатеринбурге. Жил там же.