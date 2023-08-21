Умер известный российский рэпер Николай Бабак

"4ПБ", если попроще, - это экспериментальная электроника, активная, многогранная, щедрая на записи. Группа была создана в 2002 году. Культовая (в среде людей понимающих) формация "ЕМЪ" - рэп-предприятие Бабака и его соратника по "4ПБ" Александра Ситникова. Сайд был активен в 2006-2014 годах. Кроме того, у Николая был и сольный проект bigmammaa. Об уходе исполнителя сообщают в Сети друзья и коллеги.