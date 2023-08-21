«Давай поженимся» вернется в эфир в конце августа

Программа «Давай поженимся» вернется в эфир Первого канала с конца августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

Источник агентства уточнил, что шоу снова начнет выходить в эфир с 28 августа. Ранее телеведущая Роза Сябитова сообщила, что останется соведущей Ларисы Гузеевой в программе «Давай поженимся», когда она вернется на экраны. Последняя же указывала, что новые выпуски будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений.