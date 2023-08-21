Мария Максакова рассказала, как в Латвии относятся к Лайме Вайкуле

«Люди все-таки думали, что она споет. Я думаю, это связано не с самим фестивалем или чем-то тактическим, а с тем, что Алла много лет не выходит на сцену и, судя по всему, не собирается этого больше делать. Но она всячески поддержала и участников, и саму Лайму», — резюмировала Максакова.