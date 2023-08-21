Мария Максакова рассказала, как в Латвии относятся к Лайме Вайкуле

Певица Мария Максакова заявила, что латыши относятся к Вайкуле как к божеству
Оперная певица Мария Максакова заявила, что в Латвии певицу Лайму Вайкуле обожают как божество. Об этом пишет «СтарХит».
«Отношение к ней в Латвии ровно как я сказала, как к божеству, совершенно заслуженное. Она невероятной красоты и харизмы, благородства, потрясающего ума. Пронзительные ноты не только в пении, но и в жизни», — отметила Максакова.
Она также поблагодарила латвийскую звезду за то, что на ее фестивале было много украинской символики. Помимо этого, Максакова оценила помощь Вайкуле в сборе средств для Украины. Она поразилась качеству организации фестиваля и пожаловалась, что в Украине аналогичное мероприятие провести не получится из-за экономии денег.
«Для меня это был вообще, как вам сказать, рай, в который я попала на эти пять дней», — призналась певица.
По словам звезды, не менее сильно удивило ее и отношение зрителей к Алле Пугачевой — фанаты каждый раз вставали со своих мест, когда Примадонна входила или выходила из зала.
«Люди все-таки думали, что она споет. Я думаю, это связано не с самим фестивалем или чем-то тактическим, а с тем, что Алла много лет не выходит на сцену и, судя по всему, не собирается этого больше делать. Но она всячески поддержала и участников, и саму Лайму», — резюмировала Максакова.
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