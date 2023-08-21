Бритни Спирс станцевала топлес на камеру на фоне новостей о разводе

Американская певица Бритни Спирс поделилась откровенным видео на фоне новостей о разводе с мужем, тренером Сэмом Асгари. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость станцевала топлес на камеру, прикрывая оголенную грудь руками. Поп-исполнительница запечатлела себя лежащей на кровати в розовых трусах и ботфортах на шпильках черного цвета. При этом ее волосы были распущены, а на лице присутствовал макияж в стиле smoky eyes.

Среди прочего на одном из других роликов Спирс позировала в блестящем мини-платье вместе с молодым человеком, имя которого не раскрывается. На размещенных кадрах видно, что последний облизал ногу певицы.