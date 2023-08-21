$93.40-0.34101.48-0.70

Бритни Спирс станцевала топлес на камеру на фоне новостей о разводе

Американская певица Бритни Спирс поделилась откровенным видео на фоне новостей о разводе с мужем, тренером Сэмом Асгари. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бритни Спирс станцевала топлес на камеру на фоне новостей о разводе
© globallookpress.com

41-летняя знаменитость станцевала топлес на камеру, прикрывая оголенную грудь руками. Поп-исполнительница запечатлела себя лежащей на кровати в розовых трусах и ботфортах на шпильках черного цвета. При этом ее волосы были распущены, а на лице присутствовал макияж в стиле smoky eyes.

Среди прочего на одном из других роликов Спирс позировала в блестящем мини-платье вместе с молодым человеком, имя которого не раскрывается. На размещенных кадрах видно, что последний облизал ногу певицы.

О том, что Спирс и Асгари решили развестись, стало известно 17 августа. По данным TMZ, супруги постоянно ссорились, во время конфликтов Спирс неоднократно избивала мужа. Утверждается, что причиной расставания могла стать измена певицы.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости