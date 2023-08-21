Гороскоп на 22 августа 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ День может принести трудности и небольшие проблемы. Несмотря на активную деятельность в рабочее время, усилия, потраченные вами на профессиональной арене, не будут вознаграждены. Эмоциональное состояние в этот день будет нестабильно и может негативно влиять на ваше физическое здоровье. ТЕЛЬЦЫ День окажется очень насыщенным и довольно благоприятным. Звезды помогут вам во всех начинаниях. Вы полны энергии и будете делиться ею с окружающими. Возможно, у вас есть люди, с которыми недавно были ссоры и конфликты. Примиритесь с ними. БЛИЗНЕЦЫ Благодаря высокому жизненному потенциалу усиливаются ваши энергичность и сексуальность. Все начинания будут даваться с легкостью, а запутанные ситуации решатся в один миг. РАКИ Сегодня поступит новое деловое предложение. Не спешите его сразу же принимать, подумайте несколько раз, нужно вам такое сотрудничество или нет. Проявите осторожность и внимательность. Возможно, вас хотят втянуть в авантюрное мероприятие, которое понесет за собой денежные убытки. ЛЬВЫ Творческим личностям сегодня очень повезло, все желания будут воплощаться буквально сразу же, нужно лишь что-то придумать. Везение будет сопутствовать весь день. Любые покупки, даже приятные мелочи, доставят вам радость. ДЕВЫ Благоприятный день для общения и знакомств. Сближайтесь только с теми, кто будет помогать вам расти, а не наоборот. Чтобы в будущем не испытывать стыда, поддерживайте контакты с руководством. Хороший период для достижения поставленных целей и планов. ВЕСЫ Поставленные цели будут с легкостью достигаться и не потребуют больших усилий. Хороший день для тех дел, которые вы уже давно откладывали. Сегодня нужно постараться завершить их. Вы полны энергии и сил. СКОРПИОНЫ В этот день обдумайте как следует все свои решения, выберите окончательный вариант. Самое время оценить то, чего вы уже достигли на сегодняшний день. Оставьте все так, как есть, не меняйте ничего. Избегайте в этот день ссор и выяснения отношений, это сейчас ни к чему. СТРЕЛЬЦЫ День обещает быть напряженным. Будет очень много деловых встреч, контрактов. Вам едва будет хватать свободного времени на их решение. К обеду возможны ухудшение самочувствия и потеря сил. Не стоит опускать руки, вам следует немного расслабиться, и силы к вам вернутся. КОЗЕРОГИ Окружающие стараются не спорить с вами, поскольку понимают, что это бессмысленно. Сегодня вы не настроены на дружеские отношения. В тех вопросах, где вы не эксперт, могут возникнуть разногласия, постарайтесь избегать конфликтов. ВОДОЛЕИ Настало время отправиться в путешествие, Вы давно этого хотели, и наконец-то появилась возможность осуществить задуманное. Поездка позволит вам посмотреть на некоторые вещи по-новому. В пути вы познакомитесь с новыми людьми, у которых похожие вкусы, возможны и романтические отношения. РЫБЫ Проявляйте инициативу во всех делах. Такое желание оценят по достоинству как дома, так и на работе. Наступает период, когда вам нужно быть честными во всем. Даже незначительный обман быстро раскроется и испортит вашу репутацию на долгий срок.