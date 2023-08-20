Директор объяснил появление пострадавшей в ДТП Лады Дэнс на концерте
Сергей Пудовкин, директор Лады Дэнс, заявил, что ее решение выступать на концерте в честь 802-летия Нижнего Новгорода связано с ее исключительным чувством ответственности.
«Лада Дэнс при всем своем нарядно-ярко-эстрадном формате была, есть и будет большим артистом. У нее есть ответственность перед зрителем. То, что зритель ждал, что он переживал и сопереживал за Ладу все это время — это был большой аргумент в пользу того, чтобы Лада вышла на сцену», — сказал Пудовкин
Сергей заявил, что был против. Однако, по словам Пудовкина, артистка все-таки смогла выступить на фоне обезболивающих средств. Певица пробыла на сцене 20 минут, - информирует издание Super.
5 августа стало известно, что три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. Всего в аварии пострадали четверо: сама певица, 51-летнего водителя машины Дэнс госпитализировали с переломами ребер и позвонков. В авто находились еще две женщины, одной диагностировали перелом ребра, второй - челюсти.
12 августа директор артистки Дэнс Сергей Пудовкин сообщил, что певице провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. По словам продюсера, артистку ждал сложный реабилитационный процесс.