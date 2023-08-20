Директор объяснил появление пострадавшей в ДТП Лады Дэнс на концерте

«Лада Дэнс при всем своем нарядно-ярко-эстрадном формате была, есть и будет большим артистом. У нее есть ответственность перед зрителем. То, что зритель ждал, что он переживал и сопереживал за Ладу все это время — это был большой аргумент в пользу того, чтобы Лада вышла на сцену», — сказал Пудовкин