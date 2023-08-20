Лепс назвал русскую культуру «глыбой»

«С чем бы я сравнил русскую культуру? Сложный вопрос. Так сразу не ответишь. Владимир Машков сравнил ее со стихией ветра? Культура в любой стране своя, уникальная. Русская культура — это огромный пласт. Я даже не знаю, как можно определить ее двумя словами. Это такая глыба, которая катится и остановить ее невозможно», — сказал Лепс. Артист считает, что «отменить» русскую культуру невозможно.