Лепс назвал русскую культуру «глыбой»
Народный артист Российской Федерации Григорий Лепс во время беседы с журналистами в рамках пятого творческого фестиваля «Таврида. АРТ» рассказал, что он думает о русской культуре. По его словам, это глыба, которую невозможно остановить в ее движении. Об этом пишет news.ru.
«С чем бы я сравнил русскую культуру? Сложный вопрос. Так сразу не ответишь. Владимир Машков сравнил ее со стихией ветра? Культура в любой стране своя, уникальная. Русская культура — это огромный пласт. Я даже не знаю, как можно определить ее двумя словами. Это такая глыба, которая катится и остановить ее невозможно», — сказал Лепс. Артист считает, что «отменить» русскую культуру невозможно.
61-летний российский певец Григорий Лепс сообщил о том, что вступил в отношения с девушкой, которая моложе его на 40 лет. Об этом он рассказал в программе «Светская хроника» на Пятом канале.