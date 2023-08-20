Самойлова рассказала, что «едет делать то, чего никогда не делала»

«Испытываю максимальное внутреннее сопротивление сейчас. Я еду делать то, что никогда раньше не делала. Мне казалось, что это не нужно. Но, как показали последние три недели, мой организм в этом сильно нуждается, — рассказала бизнесвумен. — Я еду на чек-ап. Проблема у меня на 99,9 % не физиологическая, а психологическая. Я еду на несколько дней одна, чего я никогда не делала. Никогда не делала чек-апа, никогда не была одна. Я никуда не ездила без родителей, детей, подруг, мужа», - сообщила многодетная мать.