Самойлова рассказала, что «едет делать то, чего никогда не делала»
Оксана Самойлова с супругом Джиганом и детьми в этом году вернулись из путешествия в Таиланд на две недели раньше срока. Причем почти весь срок пребывания там семья провела в больницах, даже в аэропорт они ехали из клиники. Об этом информирует портал vokrug.tv.
После этого Оксана приняла решение заняться своим здоровьем и пройти комплексное обследование. Об этом бизнесвумен написала в личном блоге.
«Испытываю максимальное внутреннее сопротивление сейчас. Я еду делать то, что никогда раньше не делала. Мне казалось, что это не нужно. Но, как показали последние три недели, мой организм в этом сильно нуждается, — рассказала бизнесвумен. — Я еду на чек-ап. Проблема у меня на 99,9 % не физиологическая, а психологическая. Я еду на несколько дней одна, чего я никогда не делала. Никогда не делала чек-апа, никогда не была одна. Я никуда не ездила без родителей, детей, подруг, мужа», - сообщила многодетная мать.
Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. Они воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В августе 2023 года модель призналась, что ее брак с рэпером неидеален.