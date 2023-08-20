СМИ: медики Хайдарова проводили операции с недопустимыми нарушениями
После того, как певица Слава во всеуслышание объявила, что Тимур Хайдаров сделал ей неудачную пластическую операцию, разгорелся скандал. Как оказалось, пострадавших женщин было много.
И, по словам адвоката Елены Сениной, представляющей интересы Анастасии Сланевской (Славы), с пострадавшими от рук звездного хирурга начали связываться представители клиник и кто-то уже получил компенсационные выплаты, - информирует «Комсомольская Правда».
«GMT Clinic и Olymp Clinic, где раньше работал Хайдаров, связываются с недовольными клиентками с целью урегулирования разногласий и возможных компенсаций. Некоторым компенсации произведены. Лед тронулся. Однако, iQPlastique — медучреждение, в котором в настоящее время работает Тимур Хайдаров, никаких шагов, чтобы разобраться в ситуации и найти диалог со своими собственными пациентами, не предпринимает», - констатирует юрист.
Тем временем, в социальных сетях Хайдарова и его сотрудников было обнаружено видео из операционной, где медики оперируют без хирургических перчаток.
«Фотографии и видео из операционной находятся в открытом доступе в соцсетях «Одноклассники» и ВК самого Хайдарова и его брата Отабека Раджабова, который работает вместе с ним. Любой может зайти и сам все увидеть», — рассказала Елена Сенина.
Анастасия Сланевская, выступающая под сценическим псевдонимом Слава, убеждена, что своим выступлением против звездного хирурга Тимура Хайдаров «открыла ящик Пандоры»