СМИ: медики Хайдарова проводили операции с недопустимыми нарушениями

«GMT Clinic и Olymp Clinic, где раньше работал Хайдаров, связываются с недовольными клиентками с целью урегулирования разногласий и возможных компенсаций. Некоторым компенсации произведены. Лед тронулся. Однако, iQPlastique — медучреждение, в котором в настоящее время работает Тимур Хайдаров, никаких шагов, чтобы разобраться в ситуации и найти диалог со своими собственными пациентами, не предпринимает», - констатирует юрист.