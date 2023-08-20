Певица Клава Кока победила рэпера Niletto в музыкальном поединке

По данным СМИ, посетители фестиваля во время выступлений Коки и Niletto могли проголосовать за фаворита вечеринки. Таким образом между двумя артистами состоялся настоящий музыкальный поединок. По итогам соревнования победу одержала Клава Кока — за нее проголосовали 55,5% зрителей, в то время как Niletto получил всего 44,5% голосов.

Незадолго до этого Клава Кока рассказала о реакции Егора Крида на ее участие в реалити-шоу про любовь. По словам Коки, бывший «Холостяк» Крид посчитал решение артистки искать любовь на ТВ «плохой идеей» и «расстроился», что она все-таки решилась пойти на проект. Певица почеркнула, что счастлива со своим новым избранником, которого она нашла на шоу «Сердце Клавы». При этом Кока не стала раскрывать его имя, отметив, что зрители узнают о нем после выхода шоу «Сердце Клавы» на экраны.