От Успенской потребовали выступать в пальто

«Меня никто не может заставить надеть то, что мне не нравится. Меня тут, кстати, хотели одеть в какое-то теплое пальто. Я на них так наехала: вы чего, на Северный полюс хотите меня послать? Понятно, что у них там своя тема была, а у меня своя. Поэтому я взяла это закрытое платье и оделась так скромненько», - рассказала королева шансона.