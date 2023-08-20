От Успенской потребовали выступать в пальто
Любовь Успенская была участницей фестиваля «Таврида.АРТ».
Создатели проекта «АвторА», который проходит в рамках этого музыкального мероприятия, пытались заставить певицу надеть пальто прямо на сценический наряд. Об этом корреспонденту NEWS.ru рассказала сама артистка.
«Меня никто не может заставить надеть то, что мне не нравится. Меня тут, кстати, хотели одеть в какое-то теплое пальто. Я на них так наехала: вы чего, на Северный полюс хотите меня послать? Понятно, что у них там своя тема была, а у меня своя. Поэтому я взяла это закрытое платье и оделась так скромненько», - рассказала королева шансона.
Любовь Успенская рассказала подробности своей операции у Хайдарова, назвав себя его первой клиенткой из числа отечественных знаменитостей.
По словам Успенской, в 2019 году Хайдаров уговорил ее бесплатно поправить грудь, так как увидел в этом необходимость. При этом, рассказала Успенская, хирург прооперировал ей и грудь, и ягодицы, и живот, и руки.
Далее Успенская ходила в бандажах, а потом ей «стало плохо». Новый пластический хирург Успенской Артур Рыбакин заявил, что до сих пор исправляет ошибки Хайдарова.