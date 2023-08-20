Милявская пожаловалась на здоровье

Лолита Милявская рассказала своим подписчикам, что разболелась, но работать все равно приходится, несмотря на плохое самочувствие. Правда, облегчает ситуацию то, что у нее нет температуры. Об этом она написала в Телеграм-канале.

«Мои хорошие, всем доброго дня. Я тут бронхит схватила такой, что... Работать пришлось, разговаривать невозможно, поэтому я вас целую. Завтра пойду дальше работать. Сегодня попробую относительно помолчать и меньше курить», — сообщила артистка.

Ранее артистка, которая в ноябре готовится отпраздновать 60-летний юбилей, призналась, что приближающаяся круглая дата ее совершенно не волнует. Она убеждена в том, что переживать из-за старости не имеет смысла, так как каждый этап жизни прекрасен по-своему и из него можно вынести определенный опыт.