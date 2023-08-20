Погибшая звезда шоу «Пацанки» собиралась начать новую жизнь
Незадолго до смерти Юлия Михайлова переехала в Рязань. В своем блоге она рассказала, что собирается начать новую жизнь в большом городе. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
«Три месяца жила в Малоярославце, сейчас переезжаю. Нахожусь в дороге. Мaлый, замечательный город, я там встретила много хороших людей, пережила самый сложный пeриод жизни и поднялась, смoгла встать на ноги», - писала девушка.
Юлия была полна надежд и планов, которым, как оказалось, не удалось осуществиться.
«Не хочу говорить, куда еду. Но знаю, что все сложится в мою пользу. Так, можно сказать, с чистого листа», - призналась она.
Участница седьмого сезона шоу «Пацанки» Юлия Михайлова погибла, упав с 22 этажа жилого дома в Рязани. Об этом стало известно в воскресенье, 20 августа.