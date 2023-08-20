Во время выступления на певце SHAMAN вспыхнула одежда

Опасный инцидент случился в Крыму во время молодежного фестиваля «Таврида.Арт». Певец Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом SHAMAN, едва избежал серьезных ожогов – на нем загорелась шинель.

Он исполнял песню Олега Газманова «Эскадрон», и его номер сопровождался пиротехническим шоу. От пиротехнической пушки вспыхнула ткань.

Ярослав сбросил горящую шинель под ноги и продолжил выступать под овации зрителей.