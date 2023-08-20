Выступление Дэнс после аварии вызвало удивление публики

Лада Дэнс выступила в Нижнем Новгороде 19 августа. На сцену певицу вынесли на руках, однако уже через пять минут она лихо отплясывала перед публикой.

В результате в социальных сетях ставится под сомнение наличие тяжелых травм у певицы. Ведь ранее сообщалось, что звезда прикована к постели, у нее раны на лице, ушибы, - пишет «Комсомольская Правда».

А Сергей Пудовкин, концертный директор, говорил, что состояние Лады требует «мимической тишины»:

«Ей нельзя говорить и шевелиться...Будет длительный сложный болезненный реабилитационный период. Разработана специальная программа реабилитации. Тренажер, специальный комплекс упражнений, системная реабилитация».