МакSим вышла на сцену после курса реабилитации
Марина Абросимова, выступающая под сценическим псевдонимом МакSим, вечером 19 августа впервые вышла на сцену. Она выступила на Московском урбанистическом форуме. Принимали певицу очень тепло, зрители пели ее хиты вместе с ней.
Марина недавно завершила курс лечения в спецклинике, где медики помогали ей избавиться от алкогольной зависимости. Пять лет назад звезда уже лежала в рехабе, в результате чего смогла вернуться на сцену. Но после перенесенного тяжелого ковида случился срыв.
Певица нашла в себе силы попросить прощения у поклонников и честно объявила о своей зависимости, после чего доверилась докторам.
Сейчас, как пишет «Комсомольская Правда», звезда в отличной форме. Она планирует постепенно возвращаться на сцену: сначала отдельные выступления, а дальше уже сольники.
Как сообщает издание Super.ru, артистка добровольно обратилась за помощью в элитную наркологическую клинику Маршака, где 28 дней лечения обходятся в один миллион 408 тысяч рублей.