Разин собирается необычным способом сохранить память о Шатунове

Андрей Разин в личном блоге рассказал, что строит церковь, а в ней будет уклад, в котором будет храниться зуб Юры Шатунова, вырванный в 1990 году. Об этом рассказывают dni.press.

Поклонники певца Юрия Шатунова осудили продюсера Андрея Разина за продажу футболок с изображением певца. В комментариях на странице Разина социальной сети продюсера обвинили в наживе на образе исполнителя, ушедшего из жизни год назад. В ответ продюсер записал видеообращение, в котором заявил, что критика способствует вниманию аудитории к его продукции.