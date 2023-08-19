«Мне обидно за балет»: Данко разочаровался в Волочковой

«Русский балет всегда ассоциировался с чем-то неземным, божественным. Он стоит в одном ряду с собором Василия Блаженного, космонавтикой. И что делает с этой ассоциацией Анастасия? Не понимаю, почему ей позволяют так себя вести? Появляться на публике пьяной… Мне обидно за балет», — признался Данко.