«Мне обидно за балет»: Данко разочаровался в Волочковой
Данко рассказал, что глубоко разочаровался в Анастасии Волочковой. Когда-то она казалась ему настоящей русской красавицей, но сейчас певец считает, что своими эпатажными выходками Анастасия оскорбляет балет как искусство в целом, - информирует СтарХит.
«Русский балет всегда ассоциировался с чем-то неземным, божественным. Он стоит в одном ряду с собором Василия Блаженного, космонавтикой. И что делает с этой ассоциацией Анастасия? Не понимаю, почему ей позволяют так себя вести? Появляться на публике пьяной… Мне обидно за балет», — признался Данко.
Накануне Анастасия Волочкова поразила поклонников неожиданными откровениями. Балерина рассказала, о каких похоронах мечтает и даже призналась, что выбрала себе гроб. Оказалось, Волочкова мечтает, чтобы в последний путь ее провожали как принцессу Диану — белый гроб, белые розы и только теплые слова.